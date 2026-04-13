Przez długi czas głównymi gwiazdami Jagiellonii Białystok pozostawali Jesus Imaz oraz Afimico Pululu. Bez ich udziału na Podlasiu nie mogliby nawet marzyć o mistrzostwie Polski wywalczonym w sezonie 2023/24. Duet ten w mistrzowskim sezonie strzelił po 12 goli, co stanowiło ponad 30% całego dorobku strzeleckiego.

Już na starcie tej kampanii Adrian Siemieniec dał szansę kolejnemu zawodnikowi, którego kariera momentalnie wystrzeliła. Zaledwie 17-letni Oskar Pietuszewski z miejsca stał się jednym z wyróżniających piłkarzy czołowej drużyny Ekstraklasy. Ogromne wrażenie robiły również występy w młodzieżowej reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Reakcja rynku była natychmiastowa. Pietuszewski już zimą odszedł do FC Porto. W Portugalii Polak nie przepadł, aktualnie jest jednym z podstawowych zawodników faworyta do mistrzostwa kraju. Kibice "Smoków" najbardziej zapamiętają mu widowiskowy gol w starciu z Benfiką.

Benfica monitoruje sytuację 19-letniego Polaka. Jagiellonia znów może zarobić

Już po wyjeździe Pietuszewskiego z kraju cała Europa mogła podziwiać kolejnego nastolatka w barwach Jagiellonii. Bartosz Mazurek rewanżowe starcie z Fiorentiną w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji rozpoczął w wyjściowym składzie. W 49. minucie 19-latek świętował już hat tricka i to na terenie utytułowanego zespołu z Serie A.

Jagiellonia ostatecznie wygrała we Florencji 4:2, lecz musiała pożegnać się z występami w europejskich pucharach. Mazurek swoim występem zareklamował się w najlepszy możliwy sposób. O Polaka zaczynają pytać już duże kluby, o czym szerzej poinformował Piotr Koźmiński.

Zdaniem dziennikarza "goal.pl" usługami Mazurka ma być zainteresowana Benfica Lizbona. Zgodnie z jego informacjami temat ma być na tyle zainteresowany, że niewykluczone, że Portugalczycy już latem spróbują sprowadzić Polaka. Zapewne oznaczałoby to kolejny solidny zastrzyk emocji dla Jagiellonii, bowiem Mazurek według portalu "transfermarkt" jest wyceniany na 3,5 miliona euro. Białostoczanie nie muszą się spieszyć, umowa z Mazurkiem obowiązywać będzie jeszcze przez najbliższe dwa lata.

Niewykluczony jest więc scenariusz w którym o mistrzostwo Portugalii będą walczyć ze sobą dwaj młodzi zawodnicy, którzy na szerokie wody wypłynęli w Jagiellonii Białystok. Udany start Pietuszewskiego w Porto z pewnością sprawił, że działacze wielu klubów, nie tylko tych portugalskich, z większym zainteresowaniem będą zerkali w kierunku naszej Ekstraklasy.

Bartosz Mazurek

Oskar Pietuszewski

Dodo i Bartosz Mazurek podczas meczu Ligi Konferencji Fiorentina - Jagiellonia Białystok

