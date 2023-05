15-latek w Ekstraklasie. Remis, który jedną kwestię zamknął ostatecznie

Przez większą część tej rundy Warta Poznań zajmowała piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy - tuż za plecami najlepszej, "pucharowej" czwórki. Po cichu gdzieś tam mogła marzyć o uzyskaniu historycznego awansu do kwalifikacji Ligi Konferencji, ale przez cały czas podstawowym celem było jednak przekroczenie granicy 40 punktów i zapewnienie sobie ligowego bytu. Gdy to się udało w połowie kwietnia, z piłkarzy jakby zeszło powietrze .

Co innego Piast - niemal przez całą jesień znajdował się blisko dna tabeli, a wiosną cudownie odżył. Aleksandar Vuković znalazł pomysł na ten zespół, a gliwiczanie nagle zaczęli grać jak z nut. W tym roku żaden inny zespół w Ekstraklasie nie zdobył więcej punktów niż oni. Wystarczyło to do wskoczenia przed Wartę na piątą pozycję, do pucharów jednak trochę jeszcze zabrakło. Nawet remis dziś w Grodzisku Wlkp. zapewniał drużynie ze Śląska tę piątą pozycję - bez względu na wyniki ostatniej kolejki.