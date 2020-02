- Tak jest, wieszczę niespodziankę i stawiam na wygraną ŁKS-u nad Pogonią - oświadczył lider ekspertów serwisu 11na11.pl Tomasz Smokowski z "Kanału Sportowego". Były selekcjoner Franciszek Smuda chce go dogonić w rankingu i typuje same zwycięstwa gospodarzy. - Idę w typach jak "Smok" - powiedział nam popularny Franz.

Jeśli faktycznie przewidywania ekspertów się sprawdzą, będziemy świadkami największej niespodzianki 23 serii gier PKO Ekstraklasy.

- To mecz ostatniej szansy. Ełkaesiacy muszą iść na całość. Jeśli tego meczu nie wygrają, to właściwie pogrzebią szanse na utrzymanie. Ta determinacja im pomoże. Dlatego stawiam na ŁKS Kazia Moskala. Jeśli łodzianie wygrają z Pogonią, to otworzy się przed nimi szansa na dogonienie zespołów z bezpiecznego, trzynastego miejsca. Jeśli przegrają, to będzie "pozamiatane" - analizuje Smuda.

- Wygra też Arka. Stawiam zatem "jedynkę", na gospodarza. Idę w typach jak "Smok" (red. Tomasz Smokowski) - uśmiecha się były selekcjoner Orłów.

W starciu z Legią nie daje większych szans Jagiellonii.

- "Jaga" mi zaimponowała w wyjazdowym meczu z Górnikiem, gdzie wprawdzie przegrała 0-3, ale jej styl gry był kapitalny. Teraz graj o 50 procent gorzej, zwycięstw też nie ma. Z Koroną białostoczanie grali dramatycznie, na stadionie Wisły Kraków tak samo. Dlatego zgadzam się z Michałem Probierzem, który powiedział, że w Polsce wystarczy nam, że ktoś tylko innym językiem mówi niż nasi trenerzy i już uważamy go za lepszego - kręci głową Smuda.

Doświadczony trener stawia też na wygraną Piasta nad Cracovią.

- Piast przegrał w Gdańsku z Lechią, dlatego jest pod presją. Jeśli chce się liczyć w walce o mistrzostwo, to musi wygrać. Jeśli tego nie zrobi, to złapie kontakt, ale nie z liderami, tylko z drugą połową tabeli - uważa Franz.

- Podejrzewam, że przed 30. kolejką, po której nastąpi podział ligi na pół, ścisk w środku tabeli będzie olbrzymi - uważa były selekcjoner.

Pan Franciszek prognozuje też wygraną Wisły Kraków nad Koroną. Oznaczałoby to, że podopieczni Artura Skowronka przedłużą serię zwycięstw do pięciu.

- Może być różnie, ale jeśli Wisła chce się utrzymać, musi wygrać. Jeśli się to uda, to odetchnie z ulgą - uważa Smuda.

Na koniec trener przewiduje triumf Lecha nad Lechią.

- Lech za wszelką cenę będzie się chciał zrehabilitować za porażkę z Cracovią. Powinno mu się udać - twierdzi Franciszek Smuda.

Pierwsze mecze już dziś o godz. 18 i wtedy kończy się typowanie 23. kolejki.

Ciekawie typuje 23. kolejkę także red. Paulina Czarnota-Bojarska z Canal+ Sport. Nie daje żadnych szans gościom. Prognozuje remisy w starciach Piasta z Cracovią, Arki z Rakowem i Wisły Płock z Zagłębiem Lubin. Poza tym, według niej, wygrają gospodarze.



Były felietonista Interii, red. Dariusz Wołowski z "GW" również stawia na miejscowych, za wyjątkiem pary Piast - Cracovia, w której typuje remis.

MiBi