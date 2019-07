Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu PKO Ekstraklasy wraca zabawa w typowanie jej wyników w serwisie 11na11.pl. Przygotowaliśmy dla Was nie lada gratkę - będziecie mogli się porównać z byłym selekcjonerem Franciszkiem Smudą, który zawsze słynął z dobrego nosa do piłkarzy. Czy tak samo będzie z wynikami meczów ligowych?

Ekstraklasa: sprawdź terminarz nowego sezonu!

- Pierwsze mecze nowych sezonów najczęściej kończą się remisami, dlatego w starciu Arki Gdynia z Jagiellonią obstawiam podział punktów - podkreśla doświadczony trener.

Franz Smuda z uwagą śledził występy, a raczej kompromitacje pucharowe naszych eksportowych zespołów. Starcie Piasta z BATE Borysow oglądał z trybun, blamaż Cracovii z anonimowym dotąd DAC Dunajska Streda śledził w telewizji. Nie ukrywa, że te wyniki go zmartwiły. Nie świadczą dobrze o naszej lidze: oto przegrywamy nie tylko z bogatszymi klubami z Zachodu, ale też ze średniakami, bądź europejskimi słabeuszami, do jakich zalicza się DAC, który dotąd nigdy nie awansował nawet do Ligi Europejskiej, czy poprzedzającego ją Pucharu UEFA.

Na europejskim placu boju zostały jeszcze Legia i Lechia. Jeśli chodzi o gdańszczan, to Smuda przewiduje ich zwycięstwo w spotkaniu z beniaminkiem, ŁKS-em. - Przeczuwam, że Lechia wygra 2-1 - mówi szkoleniowiec, który z Wisłą grał jak równy z równym z Interem Mediolan, wcześniej z Widzewem awansował do Ligi Mistrzów, a z Lechem Poznań demolował Grasshoppers Zurych, Austrię Wiedeń, pokonywał na wyjeździe Feyenoord Rotterdam, wychodząc z grupy Ligi Europejskiej jego kosztem. Podbój Europy z "Kolejorzem" Smuda dokonywał niespełna 11 lat temu, a dziś podobne występy polskiej drużyny wydają się być nierealne.

Były selekcjoner wybiera się do Gliwic, na spotkanie Piasta z Lechem, w którym typuje podział punktów. Słynny Franz nie jest optymistą, jeśli chodzi o grę Legii Warszawa, po dwumeczu z amatorami z Europa FC.

- Legia na razie prezentuje się słabo. Dlatego obstawiam, że w pierwszym meczu ligowym zremisują, bądź przegra z Pogonią - mówi Smuda.

Według niego Wisła Płock nie sprosta u siebie Górnikowi Zabrze, a Wisła Kraków pokona Śląska.

Z kolei popularna dziennikarka Canal+Sport Paulina Czarnota-Bojarska typuje: remis w spotkaniu Arki z Jagiellonią, remis, bądź wygraną Lechii z ŁKS-em, triumf Rakowa nad Koroną, zwycięstwo Wisły Kraków nad Śląskiem, remis Pogoni z Lechem, wygraną, bądź remis Zagłębia nad Cracovią, zwycięstwo Legii nad Pogonią i remis płockiej Wisły z Górnikiem.

