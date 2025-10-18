Zagłębie Lubin - Legia Warszawa w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 17:30W 12. kolejce PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin zmierzy się z Legią Warszawa. Mecz odbędzie się 19 października 2025 roku na Stadionie Zagłębia w Lubinie. Gospodarze będą chcieli potwierdzić solidną formę i zatrzymać jednego z faworytów do mistrzostwa, natomiast Legia przyjedzie z zamiarem zdobycia kompletu punktów i utrzymania miejsca w ścisłej czołówce tabeli. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, z dużą dawką walki i piłkarskiej jakości po obu stronach. Zapraszamy na relację na żywo.