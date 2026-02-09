Wisła Płock - Widzew Łódź w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
21. Kolejka
14.02.2026
20:15
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 lutego 2026 godz. 20:15

Wisła Płock w sobotę zmierzy się z Widzewem Łódź w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. „Nafciarze” zajmują w tym momencie 2. pozycję w tabeli i będą bronić atutu własnego boiska, próbując zgarnąć cenne punkty w walce o europejskie puchary. Widzew Łódź, choć ma za sobą mniej zwycięstw, szuka przełamania i punktów na wyjeździe, by poprawić swoją sytuację w lidze. Spotkanie zapowiada się na otwartą rywalizację z walką o inicjatywę w środku pola i szansami z obu stron, a trenerzy obu ekip podkreślają wagę koncentracji i determinacji na całej długości meczu. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w czarnym stroju wykonuje dynamiczny ruch nogą podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczna pełna trybuna kibiców oraz rozmyty zawodnik przeciwnika. Piłka w powietrzu niedaleko piłkarza, atmosfera stadionowa pełna napięcia.Przemek Swiderski/REPORTEREast News