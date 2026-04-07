Wisła Płock - Lechia Gdańsk w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 kwietnia 2026 godz. 18:00
Nadchodzące starcie Wisły Płock z Lechią Gdańsk to kluczowy pojedynek w kontekście walki o europejskie puchary, w którym obie drużyny dzieli w tabeli zaledwie dwa punkty różnicy. „Nafciarze”, zajmujący obecnie piątą lokatę, będą chcieli za wszelką cenę przełamać się po ostatniej porażce w Katowicach i wykorzystać atut własnego boiska do odskoczenia rywalom. Z kolei Lechia przyjeżdża do Płocka podbudowana dwiema kolejnymi wygranymi, wiedząc, że zwycięstwo pozwoli im wyprzedzić Wisłę i mocno włączyć się do walki o ligowe podium. Przy niezwykle spłaszczonej czołówce tabeli, gdzie stratę do lidera można zniwelować w zaledwie dwa mecze, wynik tej konfrontacji może zaważyć na układzie sił przed decydującą fazą sezonu.