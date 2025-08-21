Widzew Łódź - Pogoń Szczecin w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 22 sierpnia 2025 godz. 20:3022 sierpnia kibiców czeka ciekawy pojedynek w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Widzew Łódź zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. Oba zespoły mają odmienne cele i znajdują się w różnych momentach sezonu, jednak każdy punkt jest teraz na wagę złota. Widzew liczy na mocne wsparcie trybun i podtrzymanie dobrego bilansu domowych występów. Pogoń z kolei spróbuje przełamać nieudane mecze w Łodzi i zaprezentować swoją ofensywną grę. Spotkanie zapowiada się jako zacięte i wyrównane starcie. Zapraszamy na relację na żywo.