Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 kwietnia 2026 godz. 14:45
Widzew Łódź podejmie w „Sercu Łodzi” drużynę Bruk-Bet Termaliki Nieciecza w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze, zajmujący 17. miejsce w tabeli, liczą na przełamanie serii trzech remisów z rzędu i oddalenie się od strefy spadkowej, którą obecnie zamykają właśnie „Słonie”. Zespół z Niecieczy przystępuje do tego starcia po cennym zwycięstwie nad Piastem Gliwice, co daje im nadzieję na udany rewanż za jesienną porażkę 2:4. Widzewiacy będą musieli uważać na zdeterminowanych gości, którzy walczą o każdy punkt dający szansę na utrzymanie w elicie. To kluczowe spotkanie dla układu dolnej części tabeli zapowiada się jako twarda walka o ligowy byt.