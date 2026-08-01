Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa w 2. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
2 kolejka
02.08.2026
17:30
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 sierpnia 2026 godz. 17:30

Śląsk Wrocław zaliczył zdecydowany falstart po powrocie do PKO Ekstraklasy. Zawodnicy z Wrocławia ulegli w Zabrzu miejscowemu Górnikowi. Podobnie było w przypadku Rakowa, który w starciu z Wisłą Płock był faworytem, szczególnie że grał na własnym stadionie. Przyjezdni jednak nie dali za wygraną i zaprezentowali się ze znakomitej strony, dzięki czemu wywieźli trzy punkty z trudnego terenu. Obie drużyny zatem za wszelką cenę będą chciały zgarnąć w tym meczu pełną pulę. Czeka nas emocjonujące widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.
Łysy mężczyzna ubrany w sportową kamizelkę z herbem klubu piłkarskiego, na tle rozmytego boiska oraz sędziego w żółtej koszulce.
Trener RakowaEmilia KrawczykEast News