Raków Częstochowa - Radomiak Radom w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
20. Kolejka
08.02.2026
14:45
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 14:45

8 lutego w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom. Dla gospodarzy będzie to ważny mecz na otwarcie ligowych zmagań po zimowej przerwie i okazja do potwierdzenia wysokich ambicji w drugiej części sezonu. Zespół z Częstochowy liczy na skuteczną grę przed własną publicznością. Radomiak przyjedzie jednak z zamiarem sprawienia niespodzianki i zdobycia cennych punktów. Zapowiada się wyrównane i emocjonujące spotkanie. Zapraszamy na relację na żywo.
Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.Przemek Swiderski/REPORTEREast News