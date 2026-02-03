Raków Częstochowa - Radomiak Radom w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 14:45
8 lutego w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom. Dla gospodarzy będzie to ważny mecz na otwarcie ligowych zmagań po zimowej przerwie i okazja do potwierdzenia wysokich ambicji w drugiej części sezonu. Zespół z Częstochowy liczy na skuteczną grę przed własną publicznością. Radomiak przyjedzie jednak z zamiarem sprawienia niespodzianki i zdobycia cennych punktów. Zapowiada się wyrównane i emocjonujące spotkanie. Zapraszamy na relację na żywo.