Radomiak Radom - Lech Poznań w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 20:15
W sobotni wieczór 16 maja kibiców PKO Ekstraklasy czeka interesujące starcie w Radomiu, gdzie Radomiak Radom podejmie Lech Poznań w ramach 33. kolejki sezonu 2025/26. „Kolejorz” walczy o utrzymanie pozycji lidera i jest w bardzo dobrej formie po efektownym zwycięstwie nad Legią oraz cennym remisie z Arką. Radomiak również punktuje regularnie i na własnym stadionie potrafi być niezwykle groźny. Jesienią poznaniacy wygrali 4:1, ale historia spotkań w Radomiu pokazuje, że gospodarze potrafią napsuć faworytowi krwi. Zapraszamy na relację na żywo.