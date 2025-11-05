Radomiak Radom - Cracovia w 15. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 07 listopada 2025 godz. 18:0015. kolejce PKO Ekstraklasy rozpoczniemy w Radomiu, gdzie w piątek, 7 listopada Radomiak podejmie Cracovię. Gospodarze w ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-1, zaś ekipa z Krakowa, po bezbarwnym spotkaniu, bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin. "Pasy" w ostatnim czasie zaliczyły zniżkę formy. Od trzech spotkań nie potrafią odnieść zwycięstwa. Czy goście zaskoczą Radomiaka i zmniejszą stratę do czołówki? Zapraszamy na relację na żywo.