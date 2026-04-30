Pogoń Szczecin - Wisła Płock w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 03 maja 2026 godz. 17:30
W najbliższą niedzielę 3 maja na stadionie w Szczecinie dojdzie do niezwykle intrygującego starcia, w którym Pogoń podejmie u siebie ekipę Wisły Płock. Mimo przewagi własnego boiska, "Portowcy" z dorobkiem 38 punktów staną przed trudnym zadaniem, goszcząc wyżej notowanych gości z Płocka, którzy zgromadzili do tej pory 45 oczek. Spotkanie to zapowiada się jako typowy mecz o "sześć punktów", w którym gospodarze spróbują zmniejszyć dystans do rywali i poprawić swoją pozycję w ligowej stawce.