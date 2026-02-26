Pogoń Szczecin - Widzew Łódź w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 14:45
W sobotę 28 lutego 2026 o godz. 14:45 Pogoń Szczecin podejmie Widzew Łódź w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Starcie dwóch ekip z różnych fragmentów tabeli zapowiada się wyrównanie - „Portowcy” są minimalnym faworytem, ale Widzew potrafi sprawiać niespodzianki. Obie drużyny szukają punktów, by poprawić swoją pozycję po zimowej przerwie, a rywalizacja na boisku może przynieść zacięte pojedynki w środku pola i walkę o każdy metr boiska. Zapraszamy na relację na żywo.