Pogoń Szczecin - Arka Gdynia w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 15 lutego 2026 godz. 14:45
W niedzielę w Szczecinie Pogoń podejmie Arkę w jednym z ważnych spotkań 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny walczą o punkty w środku tabeli, a dla Arki to szansa na poprawę bilansu po zwycięstwie w pierwszym starciu tej kampanii. „Portowcy” na własnym stadionie statystycznie radzą sobie lepiej, ale ostatnio nie potrafili przełamać passy bez wygranej. Arka z kolei zmaga się z problemami na wyjazdach, co czyni z niedzielnej potyczki interesujący test formy obu ekip. Emocje i walka o każde oczko gwarantowane. Zapraszamy na relację na żywo. Zapraszamy na relację na żywo.