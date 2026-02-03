Piast Gliwice - Wisła Płock w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 09 lutego 2026 godz. 19:00
Piast Gliwice podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Wisła Płock plasuje się wysoko w tabeli i ma za sobą solidną rundę jesienną, podczas gdy Piast walczy o punkty w środku stawki i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Historia bezpośrednich spotkań jest wyrównana, choć klub z Gliwic ma nieco lepszy bilans w domowych starciach. Mecz zapowiada się jako wyrównany pojedynek o ważne ligowe punkty, z możliwą dużą ilością sytuacji podbramkowych. Zapraszamy na relację na żywo.