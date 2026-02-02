Piast Gliwice - Lech Poznań w 4. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 lutego 2026 godz. 20:30
Piast Gliwice podejmuje Lecha Poznań we wtorek, 3 lutego 2026 o godzinie 20:30 w zaległym meczu 4. kolejki PKO Ekstraklasy na Stadionie Miejskim w Gliwicach. Gliwiczanie, plasujący się w dolnych rejonach tabeli, walczą o stabilizację i punkty, które mogłyby ich oddalić od strefy spadkowej. Lech z kolei po rozczarowującej inauguracji rundy wiosennej szuka przełamania i powrotu do walki o czołowe pozycje. Historia rywalizacji przemawia nieco na korzyść „Kolejorza”, ale spotkanie zapowiada się jako wyrównane starcie o ligowe sześć punktów. Zapraszamy na relację na żywo.