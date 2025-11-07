Motor Lublin - Wisła Płock w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 08 listopada 2025 godz. 17:30Motor Lublin po słabszym okresie gry wydaje się, że wrócił na właściwe tory. Zespół z Lublina wygrał z Widzewem 3-0 oraz zremisował na wyjeździe z Lechem 2-2. Tym razem Motor zagra mecz u siebie z rewelacyjnie spisującą się Wisłą Płock. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy jest wiceliderem i nie przegrał od pięciu meczów! Przed tym sezonem lublinianie rozegrali sparing z „Nafciarzami” i wówczas padł remis 2-2. Jaki wynik padnie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.