Motor Lublin - Widzew Łódź w 13. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 24 października 2025 godz. 20:30W piątek, 24 października, na Arena Lublin odbędzie się mecz 13. kolejki PKO Ekstraklasa: Motor Lublin zmierzy się z Widzew Łódź. Gospodarze po porażce 2-5 z GKS Katowice mają chęć odbicia się i poprawy rezultatu. Z kolei Widzew wygrał swoje ostatnie spotkanie 3-2 z Radomiak Radom i przyjeżdża w dobrych nastrojach. Można więc oczekiwać zaciętego pojedynku. Motor będzie chciał zaprezentować się lepiej przed własną publicznością, a Widzew szuka potwierdzenia formy. Zapraszamy na relację na żywo.