Motor Lublin w Lech Poznań w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy
PKO Ekstraklasa
31. Kolejka
02.05.2026
20:15
2. połowa
I połowa
0 - 1
II połowa
0 - 0
51'
Atakiem pozycyjnym pod bramkę Motoru starał się przedostać Lech. Na wolnej pozycji znalazł się Antoni Kozubal. Jego strzał z woleja przeleciał tuż obok bramki.
48'
Wyśmienicie mogła się zacząć druga część meczu dla Lecha. Kapitalne podanie do Ishaka posłał Gurgul, lecz Szwed nie opanował piłki. Byłby sam na sam z bramkarzem.
Wracamy!
Zaczynamy drugą połowę.
Wracamy do Lublina. Początek drugiej połowy już za kilka chwil.
Koniec pierwszej połowy!
Koniec pierwszej części meczu. Do przerwy 1:0 prowadzi Lech Poznań.
To była 100-procentowa szansa dla Lecha! Po zamieszaniu w polu karnym do piłki dopadł Antoni Kozubal, który oddał bardzo mocny strzał. Kapitalną interwencją popisał się Gasper Tratnik.
45+1'
Powoli do końca zbliża się pierwsza połowa. Pogramy dłużej o cztery minuty.
42'
Szwed otrzymał podanie od Pereiry i fenomenalnie sobie przyjął piłkę. Po chwili oddał mocny strzał po ziemi. Bez szans był Tratnik. Mamy 1:0.
41'
GOOOOOOOOOOL!
GOOOOL! Leo Bengtsson!!!!
40'
Znów dać o sobie znał Mbaye Ndiaye. Popisał się niezłym dryblingiem i wrzucił wprost na nogę Karola Czubaka. Ten uderzył kompletnie nieudanie. Piłka wylądowała na trybunach.
39'
Nieudana wrzutka Joela Pereiry - prosto w ręce golkipera Motoru.
37'
Ciągle bronić musi się Motor. Coraz częściej do głosu w stanowczy sposób dochodzi Lech.
34'
Nie przestaje atakować Lech. Wydaje się, że są znacznie bliżej gola, niż rywale.
32'
TO MÓGŁ BYĆ GOL!
OJJJJ. Niewiele brakowało, by kapitalne trafienie zaliczył wspomniany Walemark. Próbował uderzenia technicznego lewą nogą, jednak piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.
31'
Dobry pomysł mieli gracze z Poznania. Kompletnie nie popisał się zagraniem głową Patrik Walemark.
30'
Rzut rożny dla Lecha.
29'
Nieco zwolniło tempo rozgrywania akcji. Szanują piłkę zarówno piłkarze Motoru, jak i Lecha.
25'
Efektów jednak brak.
25'
Stara się premierową bramkę zdobyć Motor. Będzie z bocznej strefy boiska rzut wolny.
23'
Ruszył z lewej strony Lech, dzięki czemu znalazł się w komfortowej sytuacji Bengtsson. Futbolówka przeleciała obok słupka.
19'
W jego miejsce na murawie pojawił się Daniel Hakans.
18'
Po kwadransie kończy swój występ skrzydłowy. Nie jest zdolny do gry i opuszcza boisko na noszach.
17'
Tymczasem na murawie miejsce mają nieprzyjemne obrazki. Leży na murawie Ali Gholizadeh.
16'
Próbował z daleka Ivo Rodrigues. Strzał zupełnie niecelny. Nawet nie interweniował Mrozek.
14'
Sytuacja bliźniacza do tej sprzed kilku chwil. Nie ma "wapna". Gramy.
14'
Do ataku ruszył Motor. W stykowej sytuacji znalazł się Mbaye Ndiaye, bowiem doszło do kontaktu z Miliciem. VAR kolejny raz w akcji. Może być rzut karny.
12'
W środku pola głównie toczy się gra. Nie forsują tempa zawodnicy.
11'
Nie ma podstaw do jedenastki. Piłka już w grze.
10'
Kapitalna akcja Aliego Gholizadeha! Okiwał kilku obrońców Motoru i wpadł w pole karne, jednak strzał był zupełnie nieudany. Piłkarz sugeruje, że był faulowany. Jest weryfikacja VAR.
9'
Wrzutka nieudana, bez problemu futbolówkę złapał Gasper Tratnik.
8'
Groźnie było pod bramką Motoru. Z prawej strony znalazł się Ishak. Próbował dośrodkować i wywalczył rzut rożny.
7'
Pierwszy raz w polu karnym gości pojawił się Motor. Arbiter Arys odgwizduje jednak faul i znów przy piłce "Kolejorz".
5'
Aktywny od pierwszych minut jest zespół Nielsa Frederiksena.
4'
Już okazję mieli zawodnicy Lecha. Strzał z okolic 16. metra oddał nawet Ishak, lecz został zablokowany.
2'
Od posiadania rozpoczynają piłkarze Motoru. Budują atak pozycyjny.
1'
RUSZAMY!
Jest pierwszy gwizdek arbitra Karola Arysa i piłka już w grze!
Zawodnicy już po przywitaniu i powoli przygotowują się do rozpoczęcia meczu.
Piłkarze obydwu drużyn są już na boisku.
W takim zestawieniu natomiast zagrają goście:
Tak prezentuje się wyjściowa "11" gospodarzy:
Dobry wieczór! Witamy w relacji "na żywo" ze starcia Motoru Lublin i Lecha Poznań.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 02 maja 2026 godz. 20:15
W 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin podejmie Lecha Poznań. Dla gości będzie to kluczowe starcie w kontekście walki o mistrzowski tytuł. Zwycięstwo nad Motorem sprawi, że tytuł bardzo się przybliży.