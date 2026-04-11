Motor Lublin - Raków Częstochowa w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 kwietnia 2026 godz. 14:45
Mecz na Arenie Lublin zapowiada się jako starcie sąsiadów z górnej połowy tabeli, w którym Motor spróbuje podtrzymać imponującą passę meczów bez porażki przed własną publicznością. Gospodarze, zajmujący 8. miejsce, słyną z twardej defensywy, jednak tym razem czeka ich trudny sprawdzian przeciwko „Medalikom”, którzy do Lublina przyjeżdżają w nastrojach pucharowej euforii. Raków, mimo pewnych wahań formy w lidze, w miniony czwartek wywalczył awans do finału Pucharu Polski i teraz skupi się na gonitwie za czołową czwórką Ekstraklasy. Kluczowe dla losów spotkania może okazać się zmęczenie gości po pucharowych bojach oraz to, czy lublinianie zdołają zneutralizować ofensywne atuty zespołu z Częstochowy.