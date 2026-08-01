Legia Warszawa - Zagłębie Lubin w 2. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 sierpnia 2026 godz. 14:45
Legia Warszawa całkiem przyzwoicie weszła w historyczny sezon Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy rozpoczęła rozgrywki od zwycięstwa z Pogonią Szczecin 1:0, mimo że przez większość meczu utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w końcówce spotkania podopieczni Marka Papszuna zdołali znaleźć drogę do bramki rywala. Z kolei Zagłębie Lubin w pierwszej kolejce pewnie pokonało na własnym stadionie Piast Gliwice. Mecz odbędzie się przy Łazienkowskiej w Warszawie, więc przed zawodnikami z Lubina z pewnością niełatwe zadanie. Zapraszamy na relację na żywo.