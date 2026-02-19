Legia Warszawa - Wisła Płock w 22. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
22. Kolejka
21.02.2026
20:30
Legia Warszawa podejmie Wisłę Płock w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26, który odbędzie się 21 lutego o godz. 20:30 na Stadionie Legii w Warszawie. Legia chce przerwać serię bez zwycięstwa i wrócić na właściwe tory po ostatnich remisach, podczas gdy Wisła Płock również szuka punktów po kilku nieudanych występach. Obie drużyny mają w planach ofensywne podejście, ale zapowiada się zacięta walka o ligowe punkty. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarze w białych i czerwonych strojach rywalizują na boisku podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczna publiczność, a zawodnik z uniesioną ręką świętuje udaną akcję.Marek Antoni IwanczukAFP