Legia Warszawa - Wisła Płock w 22. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 21 lutego 2026 godz. 20:30
Legia Warszawa podejmie Wisłę Płock w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26, który odbędzie się 21 lutego o godz. 20:30 na Stadionie Legii w Warszawie. Legia chce przerwać serię bez zwycięstwa i wrócić na właściwe tory po ostatnich remisach, podczas gdy Wisła Płock również szuka punktów po kilku nieudanych występach. Obie drużyny mają w planach ofensywne podejście, ale zapowiada się zacięta walka o ligowe punkty. Zapraszamy na relację na żywo.