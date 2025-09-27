Legia Warszawa - Pogoń Szczecin w 10. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 28 września 2025 godz. 17:3028 września w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Obie drużyny od lat należą do ligowej czołówki i regularnie walczą o najwyższe cele. Legia, wspierana przez swoich kibiców przy Łazienkowskiej, będzie chciała odrobić stratę do czołówki w tabeli i potwierdzić aspiracje mistrzowskie. Z kolei Pogoń spróbuje przełamać rywala na jego terenie i wrócić do Szczecina z punktami. To mecz, który zapowiada się nie tylko na starcie o trzy oczka, lecz także na emocjonowany pojedynek o prestiż i sportową dominację. Kibice mogą spodziewać się wysokiego tempa, dużej intensywności i walki do ostatniego gwizdka. Zapraszamy na relację na żywo.