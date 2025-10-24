Legia Warszawa - Lech Poznań w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 26 października 2025 godz. 20:15Legia Warszawa kontra Lech Poznań to absolutnie największy hit PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny to spore marki na polskim podwórku, które co roku deklarują walkę o mistrzostwo Polski. W ubiegłym sezonie to właśnie „Kolejorz” wywalczył ten tytuł. Sytuacja „Legionistów” po ostatnich dwóch porażkach w PKO BP Ekstraklasie mocno się skomplikowała. Lech ma o cztery punkty więcej, ale jest dopiero szósty. Kto wygra to prestiżowe starcie? Zapraszamy na relację na żywo.