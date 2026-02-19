Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin w 22. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 23 lutego 2026 godz. 19:00
Lechia wraca do domu po efektownym zwycięstwie 3:2 nad Motor Lublin i chce kontynuować dobrą serię po zimowej przerwie. Biało‑Zieloni mają na koncie 27 punktów i szukają regularności w środku tabeli. Zagłębie Lubin plasuje się wyżej w tabeli i jedzie nad morze z ambicjami walki o punkty pozwalające utrzymać miejsce w górnej części Ekstraklasy. Historycznie starcia obu klubów bywają ofensywne, a analizy sugerują, że większe szanse na zwycięstwo ma Lechia, choć remis nie jest wykluczony. To spotkanie może okazać się kluczowe w kontekście dalszej walki o środek tabeli - gospodarze chcą zdobyć kolejny komplet punktów, a goście udowodnić, że są kandydatem do europejskich miejsc. Zapraszamy na relację na żywo.