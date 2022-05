Lechia Gdańsk walczy o zapewnienie sobie gry w Europie w przyszłym sezonie. Do tej sztuki wystarczy im zaledwie punkt w meczu z pewną medalu Pogonią Szczecin. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.

