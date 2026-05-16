Lechia Gdańsk - Legia Warszawa w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 17 maja 2026 godz. 17:30
W przedostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy emocji w Gdańsku nie zabraknie. Lechia Gdańsk walczy o utrzymanie i każdy punkt może okazać się bezcenny, natomiast Legia Warszawa chce zakończyć sezon w czołówce tabeli. Jesienny mecz obu drużyn zakończył się remisem 2:2, dlatego także tym razem można spodziewać się otwartego i zaciętego widowiska. Spotkanie 33. kolejki odbędzie się 17 maja o godz. 17:30 w Polsat Plus Arenie Gdańsk. Zapraszamy na relację na żywo.