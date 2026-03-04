Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok w 24. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 20:30
Przed nami emocjonujący mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk podejmie Jagiellonia Białystok na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Lechia – choć plasuje się niżej w tabeli – pokaże się z mocnej strony po kilku solidnych wynikach w ostatnich tygodniach i spróbuje wykorzystać atut własnego boiska. Jagiellonia z kolei zajmuje wysokie miejsce w sezonie 2025/26 i dysponuje ofensywną siłą, co potwierdzają wcześniejsze spotkania obu drużyn.