Lechia Gdańsk - Arka Gdynia w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 24 sierpnia 2025 godz. 17:30W 6. kolejce PKO Ekstraklasy sezonu 2025/26 czeka nas jedno z najbardziej elektryzujących spotkań – derby Trójmiasta. W niedzielę, 24 sierpnia, Lechia Gdańsk podejmie na własnym stadionie Arkę Gdynia. To rywalizacja, która od lat budzi ogromne emocje nie tylko wśród kibiców obu drużyn, ale także całej piłkarskiej Polski. Lechia będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska i umocnić swoją pozycję w tabeli, z kolei Arka zrobi wszystko, by przełamać trudniejszy okres i udowodnić, że potrafi walczyć z lokalnym rywalem jak równy z równym. Spotkanie zapowiada się niezwykle intensywnie, a atmosfera na trybunach z pewnością będzie wyjątkowa. Zapraszamy na relację na żywo.