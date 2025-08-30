Lech Poznań - Widzew Łódź w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 sierpnia 2025 godz. 17:30W niedzielę, 31 sierpnia, w 7. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do jednego z ciekawszych spotkań - Lech Poznań zmierzy się przy Bułgarskiej z Widzewem Łódź. To starcie zawsze wzbudza duże emocje ze względu na rywalizację obu klubów i ich kibiców. Lech będzie chciał potwierdzić aspiracje do czołówki tabeli, natomiast Widzew zamierza udowodnić, że potrafi skutecznie rywalizować z drużynami z górnej półki. Atmosfera na trybunach zapowiada się gorąca, a sam mecz może dostarczyć sporo zwrotów akcji. Zapraszamy na relację na żywo.