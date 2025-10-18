Lech Poznań - Pogoń Szczecin w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 14:45W 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się 19 października 2025 roku na stadionie przy Bułgarskiej. To jedno z ciekawszych starć tej rundy - obie drużyny celują w czołowe miejsca tabeli i zawsze dostarczają kibicom sporo emocji. Lech będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, ale Pogoń zapowiada walkę o pełną pulę. Szykuje się zacięty, widowiskowy mecz o dużą stawkę. Zapraszamy na relację na żywo.