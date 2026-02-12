Lech Poznań - Piast Gliwice w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 15 lutego 2026 godz. 17:30
W niedzielę, 15 lutego o godz. 17:30 na Enea Stadionie w Poznaniu Lech Poznań podejmie Piast Gliwice w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. To jedno z kluczowych spotkań po zimowej przerwie - „Kolejorz” będzie chciał poprawić swoją pozycję w tabeli i wykorzystać atut własnego boiska, podczas gdy Piast spróbuje powtórzyć dobry wynik z wcześniejszego meczu między tymi drużynami. Faworytem bukmacherów jest Lech, lecz goście z Gliwic nie są bez szans i mogą sprawić niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.