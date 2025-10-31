Lech Poznań - Motor Lublin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 listopada 2025 godz. 14:45Lech Poznań po męczarniach z IV-ligowym Gryfem Słupsk, tym razem zmierzy się u siebie z Motorem Lublin. „Kolejorz” w ostatnich pięciu meczach ligowych, zremisował aż cztery razy i wygrał zaledwie raz. To z pewnością nie może zadowalać mistrzów Polski. Zespół z Lublina po ostatnim zwycięstwie z Widzewem, nieco uciekł od strefy spadkowej i ma nad nią cztery punkty przewagi. Czy gospodarze wywiążą się z roli faworyta? Zapraszamy na relację na żywo.