Lech Poznań - Lechia Gdańsk w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 31 stycznia 2026 godz. 20:15
W sobotni wieczór Ekstraklasa wróci również do Poznania, gdzie miejscowy Lech zagra z Lechią Gdańsk. Gospodarze są w środkowej części tabeli, ale różnice punktowe na jej górze są tak niewielkie, że każde zwycięstwo ma ogromną wagę. Goście również mogliby patrzeć w górę tabeli, ale przez karę odjęcia 5 punktów najpierw muszą oddalić się na bezpieczną odległość od strefy spadkowej. Wielkie chęci po obu stronach widowiska i wielka niewiadoma - pierwszy mecz tych drużyn po przerwie zimowej - zapowiadają świetne widowisko. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.