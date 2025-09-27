Lech Poznań - Jagiellonia Białystok w 10. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 28 września 2025 godz. 14:45W 10. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do jednego z ciekawszych spotkań rundy. 28 września Lech Poznań zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Obie drużyny regularnie walczą o czołowe miejsca w tabeli, a ich bezpośrednie mecze od lat dostarczają kibicom sporo emocji i goli. Lech, aktualny mistrz Polski, liczy na wsparcie publiczności w Poznaniu i chce umocnić swoją pozycję w lidze. Jagiellonia z kolei, mistrz z poprzedniego sezonu, udowadnia, że nadal należy do ligowej elity. To spotkanie zapowiada się jako starcie dwóch silnych ekip, które zawsze grają ofensywnie i nie kalkulują, dlatego kibice mogą oczekiwać widowiska na wysokim poziomie. Zapraszamy na relację na żywo.