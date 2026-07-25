Lech Poznań - Cracovia w 1. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy 2026/2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 25 lipca 2026 godz. 20:15
Lech Poznań jest aktualnym mistrzem Polski i zdecydowanym faworytem w meczu z Cracovią. Drużyna Nielsa Fredriksena jest w dobrej formie po wyjazdowym zwycięstwie z belgisjkim Aarhus w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Z kolei Cracovia nie wygrała meczu ligowego w Ekstraklasie od marca. Jednak ostatnie zwycięstwo krakowskiej drużyny z prestiżową Sevillą niesie za sobą wysokie oczekiwania, szczególnie dla kibiców. Czeka nas zatem z pewnością emocjonujące widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.