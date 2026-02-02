Partner merytoryczny: Eleven Sports

Korona Kielce - Zagłębie Lubin w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
20. Kolejka
06.02.2026
18:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 lutego 2026 godz. 18:00

Korona Kielce w 20. kolejce PKO Ekstraklasy podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Ekipa z Kielc świetnie rozpoczęła rundę wiosenną, wygrywając z Legią Warszawa 2-1. W odmiennych humorach są goście, którzy na inaugurację przegrali GKS-em Katowice 0-2. W bezpośrednich starciach tych ekip w Ekstraklasie bilans przemawia nieznacznie na korzyść zespołu z Lubina, ale Kielczanie potrafili już pokonać rywala, a ostatnie ligowe mecze tych drużyn kończyły się często remisami lub niewielką różnicą bramek. Zapraszamy na relację na żywo.
Korona Kielce pokonuje Widzew Łódź 2:1
Korona Kielce pokonuje Widzew Łódź 2:1Piotr Front / Arena Akcji / NEWSPIX.PLAFP