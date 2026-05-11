Korona Kielce - Widzew Łódź w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 15 maja 2026 godz. 20:30
Przed nami jedno z najważniejszych spotkań 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. 15 maja o godz. 20:30 Korona Kielce podejmie na Exbud Arenie Widzew Łódź. Oba zespoły wciąż walczą o utrzymanie, dlatego stawka meczu będzie ogromna. Korona będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska i zrobić krok w stronę pozostania w elicie, natomiast Widzew spróbuje przełamać słabszą serię na wyjazdach. Jesienią kielczanie wygrali w Łodzi 3:1, więc goście mają dodatkową motywację do rewanżu. Emocji i walki nie zabraknie. Zapraszamy na relację na żywo.