Korona Kielce - Piast Gliwice w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 01 maja 2026 godz. 17:30
Spotkanie Korony Kielce z Piastem Gliwice zapowiada się na twarde, typowo „ligowe” starcie, w którym obie ekipy będą szukać stabilizacji formy. Kielczanie, grając przed własną publicznością, tradycyjnie postawią na wysoką intensywność i walkę o każdy metr boiska, by oddalić się od strefy spadkowej. Z kolei Piast, spróbuje narzucić swój rytm gry i wykorzystać błędy rywali w ataku pozycyjnym. Możemy spodziewać się meczu pełnego stykowych sytuacji, w którym o końcowym wyniku może przesądzić jedna skuteczna akcja.