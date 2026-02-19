Korona Kielce - Lech Poznań w 22. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
22. Kolejka
22.02.2026
17:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 22 lutego 2026 godz. 17:30

W niedzielę 22 lutego 2026 w ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy czeka nas starcie Korony Kielce z Lechem Poznań. Mistrzowie Polski z Poznania przystępują do tego meczu po ligowej wygranej i chcą kontynuować serię wyników, by utrzymać wysoką pozycję w tabeli. Korona, grając u siebie, będzie niezwykle zmotywowana, zwłaszcza że ostatnie spotkania na własnym stadionie nie przyniosły im przełamania przeciwko „Kolejorzowi” - Lech wygrał ostatnie 4 bezpośrednie konfrontacje. Można spodziewać się zaciętej rywalizacji i ambitnej postawy gospodarzy, którzy będą chcieli urwać punkty faworytowi. Zapraszamy na relację na żywo.
Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola przy narożniku boiska, otoczona przez baner z nazwą klubu i zielone barierki.
