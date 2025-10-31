Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 listopada 2025 godz. 17:30Starcie Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok, to mecz dwóch czołowych polskich drużyn, które grają w Lidze Konferencji. Takie spotkanie naturalnie musi być hitem PKO BP Ekstraklasy. To zespół z Podlasia jest w lepszej sytuacji w tabeli, bowiem jest drugi, traci dwa punkty do Górnika Zabrze, ale ma rozegrany mecz mniej. Drużyna z Częstochowy po ostatnim zwycięstwie awansowała na ósma pozycję w tabeli, ale to z pewnością ich nie zadowala. Zapraszamy na relację na żywo.