Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 marca 2026 godz. 14:45
Jagiellonia Białystok po odpadnięciu z Ligi Konferencji, może skupić się już tylko i wyłączne na PKO BP Ekstraklasie, w której w ostatnich czterech meczach nie wygrała ani razu! „Duma Podlasia” nadal ma jednak dobrą pozycję wyjściową, bo zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma trzy punkty straty oraz jedno spotkanie mniej od Zagłębia. Rywalem „Jagi” będzie Piast Gliwice, które musi oglądać się za siebie, bo ma już tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Zapraszamy na relację na żywo.