Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 01 marca 2026 godz. 14:45
W niedzielę, 1 marca o 14:45 w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas hit Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. Gospodarze będą chcieli pójść za ciosem po mocnych występach strzeleckich i wykorzystać atut własnego boiska. Legia, choć potrafi punktować, ma problemy z defensywą w meczach wyjazdowych, co może zadecydować o losach spotkania. Obie drużyny mają potencjał ofensywny, więc zapowiada się emocjonujące widowisko z bramkami z obu stron. Zapraszamy na relację na żywo.