Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 sierpnia 2025 godz. 17:30W meczu 7. kolejce PKO Ekstraklasy, zaplanowanej na 31 sierpnia, Jagiellonia Białystok zmierzy się przed własną publicznością. Podopieczni trenera Siemieńca dobrze rozpoczęli sezon i chcą potwierdzić, że wciąż należą do ligowej czołówki. Kibice mogą spodziewać się widowiska pełnego walki i ofensywnej gry, bo drużyna z Podlasia słynie z efektownego stylu i mocnego wsparcia trybun. Rywale z pewnością spróbują postawić trudne warunki, dlatego to starcie zapowiada się jako jeden z najciekawszych meczów tej serii gier. Zapraszamy na relację na żywo.