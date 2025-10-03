Jagiellonia Białystok - Korona Kielce w 11. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 października 2025 godz. 12:15W 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zmierzy się 5 października na własnym stadionie z Koroną Kielce. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo oba zespoły mają swoje cele i ambicje. Jagiellonia liczy na wsparcie publiczności i punkty potrzebne do utrzymania miejsca w górnej części tabeli, z kolei Korona chce podtrzymać dobrą passę i potwierdzić, że potrafi skutecznie rywalizować także na wyjazdach. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki, intensywnego tempa oraz wielu pojedynków w środku pola. Wynik meczu może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli i dalszej rywalizacji w lidze. Zapraszamy na relację na żywo.