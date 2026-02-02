Jagiellonia Białystok - GKS Katowice w 16. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 04 lutego 2026 godz. 20:30
Mecz Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice w 16. kolejce PKO Ekstraklasy sezonu 2025/26 odbędzie się 4 lutego 2026 r. o godz. 20:30 w Białymstoku. Spotkanie pierwotnie zaplanowane na jesień zostało przełożone z powodu intensywnych opadów śniegu jesienią 2025 roku. Jagiellonia świetnie zaczęła rundę wiosenną, m.in. pewnie wygrywając w Łodzi, a gospodarze będą chcieli kontynuować dobre wyniki u siebie. GKS Katowice - po zwycięstwie nad Zagłębiem - szuka punktów, by oddalić się od dolnych rejonów tabeli. Mecz zapowiada się zacięcie, z możliwym atakiem z obu stron. Zapraszamy na relację na żywo.