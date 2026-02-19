Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin w 22. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 21 lutego 2026 godz. 17:45
Górnik Zabrze, typowany przez bukmacherów na faworyta starcia, powalczy o trzy punkty przed własną publicznością, starając się wykorzystać dobry bilans spotkań u siebie i ustabilizować formę. Pogoń Szczecin przyjedzie z ambicjami przełamania słabszej serii na wyjazdach i sprawienia niespodzianki. Statystyki i analizy sugerują wyrównany pojedynek z potencjałem na gole z obu stron, a pierwsze starcie sezonu zakończyło się pewnym zwycięstwem Górnika w Szczecinie. Jak będzie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.