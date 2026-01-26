Partner merytoryczny: Eleven Sports

Górnik Zabrze - Piast Gliwice w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

PKO Ekstraklasa
19. Kolejka
31.01.2026
14:45
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 31 stycznia 2026 godz. 14:45

Po przerwie zimowej rusza PKO BP Ekstraklasa! W pierwszym sobotnim meczu, Górnik Zabrze zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. W starciu śląskich drużyn, to Górnik wydaje się być faworytem, bowiem jest na drugim miejscu w tabeli. „Piastunki” mają tyle samo punktów, co będący w strefie spadkowej GKS Katowice. „Górnicy” są też autorem jednego z bardziej zaskakujących transferów, jakim jest powrót Pawła Bochniewicza. Zapraszamy na relację na żywo.
