Górnik Zabrze - Piast Gliwice w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 31 stycznia 2026 godz. 14:45
Po przerwie zimowej rusza PKO BP Ekstraklasa! W pierwszym sobotnim meczu, Górnik Zabrze zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. W starciu śląskich drużyn, to Górnik wydaje się być faworytem, bowiem jest na drugim miejscu w tabeli. „Piastunki” mają tyle samo punktów, co będący w strefie spadkowej GKS Katowice. „Górnicy” są też autorem jednego z bardziej zaskakujących transferów, jakim jest powrót Pawła Bochniewicza. Zapraszamy na relację na żywo.